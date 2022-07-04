04 Июля 2022
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Общество В России
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, подписывающего капитуляцию со словами "Ахмат — сила!"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат - сила!".

"В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции", - подписал Кадыров юмористический ролик, который выложил в своем Telegram-канале. "Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми", - добавил он.

В апреле Кадыров высказался о появившейся информации о том, что он якобы "взялся убить президента Украины Владимира Зеленского". "Нам ты не мешаешь, ты – всего лишь хороший игрок команды КВН. Беги, Зеленский, куда глаза глядят!", - сказал в аудиосообщении глава Чечни.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением Лисичанка.

Теги: кадыров , зеленский



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