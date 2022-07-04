04 Июля 2022
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Футбольные болельщики в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Чемпионат": Система Fan ID дала сбой в первый день работы

Система Fan ID, также известная как "Паспорт болельщика", вызвавшая множество негативных реакций задолго до своего появления, в первый день работы дала сбой. Как сообщает "Чемпионат", на "Госуслугах" отклоняются все заявки на оформление "паспорта". Между тем, на восемь крупнейших стадионов страны теперь без оформления Fan ID будет просто невозможно попасть.

"На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и обычные болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию", - отмечает издание.

Fan ID – система идентификации граждан при посещении стадионов. Она действовала как универсальный пропуск во время ЧМ по футболу 2018 для иностранцев, теперь ее решили внедрить и для россиян. Власти считают, что так от посещения стадионов будут отсекаться провокаторы и хулиганы. На разработку системы было выделено почти 800 млн руб.

Теги: fan id, сбой, госуслуги



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