04 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Рельсовый автобус &quot;Орлан&quot; (2022) | Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

Скоростной поезд запустят между Челябинском и Екатеринбургом

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд "Орлан". Соответствующее соглашение на полях "Иннопром-2022" подписали губернаторы Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Поезд будет оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения будет достигать 120 км/ч.

Уже достигнута договоренность с РЖД об ускорении данного маршрута. Для этого необходима модернизация путей и контактной сети.

Теги: скоростной поезд, РЖД, соглашение,



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