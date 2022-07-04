Скоростной поезд запустят между Челябинском и Екатеринбургом

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд "Орлан". Соответствующее соглашение на полях "Иннопром-2022" подписали губернаторы Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Поезд будет оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения будет достигать 120 км/ч.

Уже достигнута договоренность с РЖД об ускорении данного маршрута. Для этого необходима модернизация путей и контактной сети.