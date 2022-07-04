04 Июля 2022
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР. Лапину и Абачеву присвоят звания Героев России

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

"С 19 июня соединения ВС РФ и милиция ЛНР успешно провели наступательную операцию по освобождению ЛНР. В течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена вчера освобождением Лисичанка. Взято под контроль более 600 кв. километров. Общие потери ВСУ 5469 человек, в том числе 2218 человек безвозвратно. Сейчас идет разминирование Лисичанска и его окрестностей", - рассказал глава оборонного ведомства.

"Генерал-полковник Александр Лапин и генерал Сергей Суровикин тоже мне сегодня докладывали и свои предложения по развитию наступательной операции представили", - ответил Путин.

Он предложил дать отдохнуть и набраться сил подразделениям, принимавшим активное участие в наступлении. "А другие подразделения должны выполнять свои задачи по заранее утвержденному плану", - добавил Путин.

Он также пообещал, что подпишет указы о присвоении звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.

Теги: сергей шойгу, владимир путин, лнр, доклад



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