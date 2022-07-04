04 Июля 2022
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Происшествия В России
беспилотник (2019) | Фото: Кронштадт

В Курской области украинский беспилотник сбросил бомбу на частный дом, - Baza

В Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, пострадал следователь МВД.

Уточняется, что бомба упала на один из домов в деревне Поповка. В результате атаки разрушена часть крыши. По информации Baza, ранения получил 32-летний старший следователь Алексей Гончаров. Осколок шифера угодил ему в голову. От медицинской помощи мужчина отказался.

Ранее системы ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника "Стриж".

Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У".

Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".

Теги: беспилотник, курская область



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