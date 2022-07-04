В Курской области украинский беспилотник сбросил бомбу на частный дом, - Baza

В Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, пострадал следователь МВД.

Уточняется, что бомба упала на один из домов в деревне Поповка. В результате атаки разрушена часть крыши. По информации Baza, ранения получил 32-летний старший следователь Алексей Гончаров. Осколок шифера угодил ему в голову. От медицинской помощи мужчина отказался.

Ранее системы ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника "Стриж".

Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У".

Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".