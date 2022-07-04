В перечень товаров для параллельного импорта включили Siemens, BMW и Lego

Минпромторг России скорректировал перечни товаров, разрешенные и запрещенные для параллельного импорта.

Так, в список были внесены товаров производителей Siemens, BMW и Lego. Все эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в страну. При этом из списка удалили батарейки Duracell и подгузники Merries.

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил исключение из перечня. "Удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня", - заявил он.