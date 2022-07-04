04 Июля 2022
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Экономика В России
Иннопром Лего (2016) | Фото: Накануне.RU

В перечень товаров для параллельного импорта включили Siemens, BMW и Lego

Минпромторг России скорректировал перечни товаров, разрешенные и запрещенные для параллельного импорта.

Так, в список были внесены товаров производителей Siemens, BMW и Lego. Все эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в страну. При этом из списка удалили батарейки Duracell и подгузники Merries.

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил исключение из перечня. "Удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня", - заявил он.

Теги: параллельный импорт, бренды, товары, минпромторг



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