04 Июля 2022
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в "Иннопроме-2022"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке "Иннопром-2022".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в аэропорту Кольцово главу российского кабмина встретил губернатор Евгений Куйвашев. На площадке "Иннопрома" в Екатеринбурге Михаил Мишустин и премьер-министр республики Казахстан Алихан Смаилов примут участие в главной стратегической сессии XII международной выставки – "Промышленный переход: опыт лидеров".

Также запланированы переговоры глав правительств двух стран.

Напомним, сегодня гости "Иннопрома-2022" смогли увидеть новую разработку компании Aurus – автомобиль-седан Senat на водородном топливе. Машина способна за 4 секунды разогнаться до 100 км/ч и имеет запас хода в 600 км. А благодаря комбинированной электроустановке автомобиль способен потреблять электроэнергию и водород.

Теги: Мишустин, Екатеринбург, выставка, Иннопром



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