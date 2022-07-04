04 Июля 2022
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Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Le Temps обнародовала стеногамму секретных переговоров Путина и Макрона 20 февраля

Швейцарская Le Temps обнародовала стенограмму секретных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которые состоялись 20 февраля, как раз накануне подписания Путиным указа о признании ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее, это была последняя попытка Запада удержать развитие событий на Украине в прежнем ключе.

На переговорах Путин напомнил Макрону содержание Минских соглашений и отметил, что Владимир Зеленский ничего не делает для их выполнения и даже захотел обзавестись ядерным оружием. ДНР и ЛНР пытаются достучаться до Киева, письменно предоставляя свои предложения по выполнению Минских соглашений, но тот все игнорирует.

Когда Макрон сказал, что в любой стране стране законодательные акты предлагаются не сепаратистскими группами, а демократически избранными властями, то Путин твердо и раздраженно ответил, что в Киеве нет демократически избранных властей, эти люди пришли к власти в результате переворота на крови своих сограждан, и Зеленский - один из тех, кто несет за это ответственность. Он уклоняется от диалога.

Макрон призвал отвести российские войска от Украины, на что Путин ответил, что войска на границе останутся, пока ситуация в Донбассе не разрешится. Также Макрон предложил организовать встречу с президентом США Джо Байденом, на что Путин сказал, что это предложение заслуживает внимания.

Однако на следующий день Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР, так как Запад водит Россию за нос.

Теги: Украина, переговоры, Владимир Путин, Эммануэль Макрон



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