На Южном Урале закрыли незаконный хостел для мигрантов

В Южноуральске по решению суда закрыли незаконный хостел, в котором было зарегистрировано 240 граждан из ближнего зарубежья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, собственник нескольких квартир в многоквартирном доме провел их реконструкцию. Он разделил квартиры на комнаты, оборудовал двухъярусными кроватями из расчета на нахождение в помещении до нескольких десятков человек. В помещениях стали проживать постояльцы – по большей части трудовые мигранты.

Жителей дома такое соседство не устроило, и они пожаловались в прокуратуру, что постояльцы курят в подъезде, мусорят и шумят. За непродолжительное время в общежитии было зарегистрировано 240 мигрантов.

Южноуральский городской суд обязал индивидуального предпринимателя прекратить осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг. Однако мужчина не торопился исполнять решение суда. Бизнесмену назначили исполнительский сбор и привлекли к административной ответственности. После этого постояльцев выселили из гостиницы.