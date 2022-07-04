Гостям "Иннопрома" представили автомобиль Aurus на водородном топливе и электромотоцикл кортежа

Сегодня гости международной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге смогли увидеть новую разработку компании Aurus - автомобиль-седан Senat на водородном топливе.

Как рассказали представители компании, машина способна за 4 секунды разогнаться до 100 км/ч и имеет запас хода в 600 км. Благодаря комбинированной электроустановке, автомобиль способен потреблять электроэнергию и водород.

На сегодняшний день модель не поступала на серийное производство. На стенде же находится опытный образец.

Компания также представила прототип своего первого мотоцикла с электрической установкой мощностью 140 кВт и запасом хода до 200 км. Aurus Merlon способен разогнаться до 200 км/ч, а до 100 км разгоняется всего за 3,7 секунды.

Дизайнеры проработали внешний вид мотоцикла в едином стиле с седаном Senat и будущим кроссовером Komendant. Merlon планируется использовать в том числе для сопровождения кортежей первых лиц государств и дипломатических миссий, что отлично соответствует названию модели: Мерлон - зубец крепостной стены, выступающий для обороны.

Отметим, что прототип мотоцикла был создан год назад "с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России".

Напомним, производство автомобилей Aurus, предназначенных для перевозки первых лиц государства, организовано в Татарстане. Стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации год назад составляла 18 млн руб.

Автомобиль серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) впервые был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.