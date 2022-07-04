04 Июля 2022
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Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне испытывают трудности при покупке билетов на поезда в направлении Калининграда - СМИ

Граждане России начали испытывать серьезные трудности при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда из-за ограничений Литвы, сообщил "Интерфакс".

Ранее в Кремле заявили о проработке различных вариантов ответа на препятствия, которые Евросоюз в лице Литвы чинит при российском транзите через территорию этой страны.

"Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам.

"Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - добавил Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил "Ведомостям", что власти региона подготовили список экономических мер в ответ на действия Литвы относительно российского транзита.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - заметил Алиханов.

Теги: россияне, литва, калининград, транзит, железная дорога, билеты



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