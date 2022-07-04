В Сургуте скандал с горожанкой, оскорбившей русских, набирает обороты: может дойти до Путина

Скандал в Сургуте вокруг женщины, нецензурно оскорбившей русский народ набирает обороты. В группе "ЧП Сургут" социальной сети "ВКонтакте" горожане предложили создать петицию на имя президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Давайте составим петицию на имя Владимира Путина и соберем подписи по данной ситуации, чтоб дело не закончилось административным штрафом, а виновное лицо понесло соответствующее наказание, да бы это не послужило примером для людей, которые хотят славы, не имея при этом наказания за унижение людей, проживающих на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, конфликт прокомментировал имам Соборной мечети Сургута Рустам Зайляпов. Он подчеркнул, что ислам осуждает оскорбления людей по национальному признаку.

"Этого нет в исламе: оскорблять, грубить. Ислам - религия мира, добра, милосердия. Пророк Мохаммед призывает, чтобы мы проявляли терпение. От истинного мусульманина не должен исходить вред. Он никогда не позволит себе оскорблять чувства других конфессий", - высказался он.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответом комментарии, предположительно, оскорбила мужчину и весь русский народ.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили.

Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, нужно ценить его, уважать его жителей, вести себя достойно, быть человеком.