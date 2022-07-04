ВСУ утратили управление подразделениями трех бригад, отступающих из ЛНР, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях в ЛНР.

Как сообщили в военном министерстве, украинским командованием было потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, отметил Шойгу.