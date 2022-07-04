04 Июля 2022
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Наука и техника Свердловская область В России
Система беспилотного управления НПО &quot;Автоматики&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

"Роскосмос" показал на "Иннопроме" систему беспилотного управления автомобилем

"НПО Автоматики" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос" ) показало на "Иннопроме" работу радарной системы — ассистента водителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Комплекс включает в себя высокочастотный радар ближнего и дальнего действия, имитатор цели и экран, на который выводится изображение. Разработка является частью системы интеллектуального управления, может быть интегрирована в любую специализированную технику.

Как рассказали представители разработчика, созданная система строит пространственную картину определенного участка с реальным расположением препятствий. В дальнейшем полученная от радара информация используется в системах помощи водителю и в системах автоматического вождения.

Кроме радара, на стенде представлен также полностью российский комплекс для точного вождения, в том числе бортовые вычислители, подруливающие устройства, средства спутниковой навигации, созданные разработчиками и инженерами уральского предприятия.

Система беспилотного управления НПО "Автоматики"(2022)|Фото: Накануне.RU

Система беспилотного управления НПО "Автоматики"(2022)|Фото: Накануне.RU

Система беспилотного управления НПО "Автоматики"(2022)|Фото: Накануне.RU

Система беспилотного управления НПО "Автоматики"(2022)|Фото: Накануне.RU

Для "НПО Автоматики" остается приоритетной диверсификация производства и внедрение импортозамещающих продуктов, которые необходимы отечественным машиностроительным предприятиям в условиях санкций.

"За полтора месяца мы освоили для одного из отечественных заказчиков контроллер гидравлики взамен иностранного производства. Стоимость примерно такая же, как и у немецкого производителя. Радикального различия в ценах не может быть, если делаешь такое же качество на данную продукцию. Наше преимущество в том, что так как мы рядом, мы быстрее и гибче реагируем на пожелания клиентов", - рассказал заместитель генерального директора "НПО Автоматики" Евгений Шароварин.

Каждые 15 процентов хлеба в мире убираются сельхозмашинами под управлением "НПО Автоматики", отметили на предприятии.

Система беспилотного управления НПО "Автоматики"(2022)|Фото: Накануне.RU

НПО "Автоматики", Роскосмос, "Ангара"(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: НПО автоматики, иннопром, радарная система, ассистент водителя



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