СМИ: Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до пяти

Число жертв украинского обстрела Белгорода увеличилось до пяти. Еще двух погибших – членов одной семьи – обнаружили вчера, передает РИА Новости со ссылкой на их родственницу.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших.

"По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", - сообщил глава Белгородской области.