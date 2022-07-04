04 Июля 2022
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Происшествия Белгородская область
Последствия обстрелов в Головчино (Грайворонский район Белгородской области) (2022) | Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

СМИ: Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до пяти

Число жертв украинского обстрела Белгорода увеличилось до пяти. Еще двух погибших – членов одной семьи – обнаружили вчера, передает РИА Новости со ссылкой на их родственницу.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших.

"По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", - сообщил глава Белгородской области.

Теги: обстрел, белогород, погибшие



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