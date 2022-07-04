"Вкусно - и дорого". Столовая Иннопрома по традиции кормит гостей "по двойному тарифу"

Фудкорт Иннопрома продолжил традицию прошлых лет и предложил гостям готовую еду по повышенным ценам. Поскольку ЭКСПО-центр расположен на пустыре между аэропортом и городом, и никакой гастрономической инфраструктуры поблизости нет, особого выбора у посетителей площадки не осталось - столовая заполнена проголодавшимися участниками выставки.

Здесь можно отведать инновационных сэндвичей "из супермаркета", запаянный пленкой омлет и самсу по двойному тарифу.

Международный дух выставки поддерживает и разнообразие фастфуда - тайский суп соседствует с пиццей, шаурма с бургерами, кесадилья с чизкейком.

Погода, вопреки прогнозу синоптиков, нежаркая, однако для желающих еще немного охладиться фудкорт предлагает мороженое по 200 рублей. Отметим, что стоимость этого пломбира в магазинах Екатеринбурга - 60-100 руб.

Отметим, что кухня страны-партнера не представлена на фудкорте, но продукты можно посмотреть и приобрести на стендах предприятий республики Казахстан.