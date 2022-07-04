04 Июля 2022
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МВЦ &quot;Экспо&quot;, &quot;Иннопром&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

В Карелии построят завод по производству высококачественной целлюлозы

В карельском городе Сегежа построят завод по производству высококачественной целлюлозы мощностью 1 млн т в год. О деталях проекта журналисту Накануне.RU рассказал на полях форума "Иннопром" в Екатеринбурге глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас реализуем на Севере, в Арктике, крупнейший проект в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Таких проектов не было в истории России и, наверное, СССР. Он будет самый крупный в Европе. Это самый большой проект перерабатывающей промышленности в Арктике", – сказал губернатор.

Речь идёт об инвестициях в 150 млрд руб. Срок сдачи – 2025-2026 гг. Проектная мощность, получившая поддержку на правительственной комиссии, – 1 млн т в год.

"Есть много в Карелии и Арктике проектов. Например, выращивание мидий в Белом море", – добавил Парфенчиков.

Теги: целлюлоза, Артур Парфенчиков



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