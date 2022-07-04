В Карелии построят завод по производству высококачественной целлюлозы

В карельском городе Сегежа построят завод по производству высококачественной целлюлозы мощностью 1 млн т в год. О деталях проекта журналисту Накануне.RU рассказал на полях форума "Иннопром" в Екатеринбурге глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас реализуем на Севере, в Арктике, крупнейший проект в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Таких проектов не было в истории России и, наверное, СССР. Он будет самый крупный в Европе. Это самый большой проект перерабатывающей промышленности в Арктике", – сказал губернатор.

Речь идёт об инвестициях в 150 млрд руб. Срок сдачи – 2025-2026 гг. Проектная мощность, получившая поддержку на правительственной комиссии, – 1 млн т в год.

"Есть много в Карелии и Арктике проектов. Например, выращивание мидий в Белом море", – добавил Парфенчиков.