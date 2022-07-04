На всех российских смартфонах появится отечественный магазин приложений

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой появится еще одно приложение, обязательное к предустановке на всех смартфонах, продающихся в России.

Речь идет об отечественном магазине приложений – аналоге App Store у Apple и Google Play у Android. Пока еще не определено, какой именно магазин будут предустанавливать (СМИ сообщали, что больше всего шансов у проекта, разрабатываемого "Лабораторией Касперского").

Поправка обусловлена противодействием санкциям со стороны иностранных государств, отмечают авторы инициативы. Кстати, она внесена ко второму чтению в законопроект, который вообще не относится к теме предустановки – это инициатива о персональных данных и базах данных.

Примечательно, что российские разработчики магазинов уже заявляли, что в них не будет запрещенных в РФ приложений, например, Instagram* (*Instagram принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, она запрещена в РФ).

Между тем, еще в начале апреля "Коммерсант" писал, что у российских продавцов, возможно, возникнут проблемы с предустановкой отечественных приложений на иностранные смартфоны (а российских пока нет), завезенные по так называемому "параллельному импорту" (товары, предназначенные для третьих стран).

Если раньше власти могли предъявить требование поставщику-производителю об обязательной предустановке (и большинство в том или ином виде выполнило его), то теперь в страну будут ввозиться гаджеты, предназначенные, например, для Китая, и к ним уже требований не предъявишь. Тем не менее, закон продолжает действовать, поэтому продавцы "параллельно импортированных" телефонов могут попасть под административное дело и штраф от 30 до 200 тыс. руб. Эксперты рынка считают, что тут властям придется выбирать – или предустановка, или параллельный импорт. Но есть и третий вариант, когда продавцов могут обязать предустанавливать приложения из обязательного списка при покупке, вскрывая упаковку и включая телефон прямо при покупателе.

Между тем, по данным исследования BCGroup и компании "Новые облачные технологии" (офисный пакет "МойОфис"), за год действия закона об обязательной предустановке отечественных приложений сторонников такого "вмешательства" стало больше – сейчас их 57%. При этом 35% респондентов начали использовать отечественные приложения более активно, а еще 12% всегда их предпочитали.