Благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга обойдется в 150 миллионов рублей

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Исторический сквер Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга обойдется в 150 миллионов рублей

В Екатеринбурге дан старт ремонтным работам в Историческом сквере города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, стоимость работ по благоустройству общественной зоны составила 150 миллионов рублей. 53 из них были выделены из областного бюджета в рамках подготовки Екатеринбурга к 300-летнему юбилею, а оставшуюся часть суммы взял на себя муниципалитет.

Как рассказала глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, кардинально сквер не изменится: его общие параметры и вид останутся такими, какими были задуманы архитектором 50 лет назад.

"Наша задача лишь обновить уже созданное – заменить все бетонные и частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени (около Музея ИЗО), восстановить газоны и установить новые малые архитектурные формы (скамьи, урны)", - отметила Благодаткова.

Перед подрядчиком стоит задача закончить работы в предельно короткие сроки: по контракту, благоустройство должно завершиться к ноябрю. Первый этап работ стартует 5 или 6 июля.

"Мы понимаем, что это любимое место отдыха горожан, но настоятельно просим воздержаться от прогулок в сквере на время работ. Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно. Конечно, благоустраиваемую территорию ограничим запрещающими лентами, но мы все равно призываем граждан быть осторожными", - резюмировала Тамара Благодаткова.

Теги: Исторический сквер, работы, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.04.2022 09:51 Мск На благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга выделено более 53 млн рублей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети