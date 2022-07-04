Благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга обойдется в 150 миллионов рублей

В Екатеринбурге дан старт ремонтным работам в Историческом сквере города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, стоимость работ по благоустройству общественной зоны составила 150 миллионов рублей. 53 из них были выделены из областного бюджета в рамках подготовки Екатеринбурга к 300-летнему юбилею, а оставшуюся часть суммы взял на себя муниципалитет.

Как рассказала глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, кардинально сквер не изменится: его общие параметры и вид останутся такими, какими были задуманы архитектором 50 лет назад.

"Наша задача лишь обновить уже созданное – заменить все бетонные и частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени (около Музея ИЗО), восстановить газоны и установить новые малые архитектурные формы (скамьи, урны)", - отметила Благодаткова.

Перед подрядчиком стоит задача закончить работы в предельно короткие сроки: по контракту, благоустройство должно завершиться к ноябрю. Первый этап работ стартует 5 или 6 июля.

"Мы понимаем, что это любимое место отдыха горожан, но настоятельно просим воздержаться от прогулок в сквере на время работ. Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно. Конечно, благоустраиваемую территорию ограничим запрещающими лентами, но мы все равно призываем граждан быть осторожными", - резюмировала Тамара Благодаткова.