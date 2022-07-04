Песков - о ситуации с хоккеистом Федотовым: Эмоциональные комментарии неуместны

В Кремле прокомментировали новости о призыве в армию российского хоккеиста Ивана Федотова.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть закон, эмоциональные комментарии в этой ситуации неуместны, передает РИА Новости.

Напомним, СМИ в выходные сообщили о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Якобы 25-летний спортсмен, выступавший до апреля этого года за клуб ЦСКА, уклонялся от службы в армии. Хоккеист был доставлен в Североморск (Мурманская область). Предположительно, он будет проходить военную службу на Новой земле.

В начале мая Федотов подписал контракт на год с американским клубом НХЛ "Филадельфия" и собирался уехать за границу.