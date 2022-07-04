Путин не будет поздравлять Байдена с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин не будет направлять своему американскому коллеге Джо Байдену поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США, отмечаемого 4 июля.

"Нет, в этом году не будет направляться поздравительная телеграмма. Этот год стал кульминацией недружественной полки в отношении нашей страны со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил все же поздравить американцев. Он призвал их в День независимости забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества и целые континенты.