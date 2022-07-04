04 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Новосибирской области имеется более 335 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Тема ковида вроде бы ушла с первых позиций информационной повестки. Но прививки от коронавирусной инфекции никто не отменял

Министерство здравоохранения Новосибирской области в очередной раз напоминает о важности своевременной ревакцинации от COVID-19. Привиться можно в любой из поликлиник Новосибирска или районов области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, на данный момент в медорганизациях региона, а также на складе Новосибоблфарма в наличии – 337 494 комплекта иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе – 1081 комплектов «Спутника М» для подростков 12-17 лет.

По состоянию на 4 июля в Новосибирской области одним компонентом вакцинировано 1 670 639 человек. 1 589 437 жителей региона завершили полный курс вакцинации.

Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)(2021)|Фото: Накануне.RU

В РФ осуществляется «экстренная» вакцинация против коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям: через 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. После достижения необходимого уровня коллективного иммунитета вакцинация станет «рутинной» – каждые 12 месяцев.

Вакцинироваться и повторно вакцинироваться можно любой зарегистрированной вакциной, в том числе двухкомпонентным «Спутником V». Минздрав России в феврале 2022 года разрешил использовать I и II компоненты «Спутника V» по отдельности: I компонент соответствует Спутнику Лайт, II компонент можно использовать в качестве бустера через полгода после вакцинации Спутником Лайт.

Теги: привика, вакцина, коронавирус, поликлиника



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