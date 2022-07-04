04 Июля 2022
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Поковка (2022) | Фото: Накануне.RU

"Мотовилихинские заводы" представили на "Иннопроме" "импортозаместительную" немагнитную сталь

"Мотовилихинские заводы" на стенде Пермского края на "Иннопроме" представили немагнитную сталь. Её ранее закупали за рубежом, однако после недавних санкций против РФ стали выплавлять на предприятии самостоятельно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы её называем "немагнитная сталь". Она очень востребована. Ранее заготовки из неё поставляли из других стран, например, Великобритании, Японии. А потом уже промышленные предприятия, в числе которых – "Мотовилиха", делали из заготовок бурильные трубы", – рассказал Накануне.RU пресс-секретарь "Мотовилихи" Евгений Цвет.

Бурильная немагнитная труба нужна для того, чтобы магнитное поле не воздействовало на систему телеметрии.

Переводник МГМ-08(2022)|Фото: Накануне.RU

"Поскольку сейчас реализуется импортозамещение, мы решили сделать немагнитную сталь из собственной выплавки. Производство осваиваем с нуля. Опытными работами осваиваем: выплавили, отковали, мех обработали. Трубы будут использовать ведущие бурильные компании России. Заинтересованных много", – сказал Цвет.

Потом продукцию могут предложить предприятиям в опытную эксплуатацию.

"То есть мы скажем: попробуйте, если вас устроят механические свойства, давайте заключать контракты и работать. Пробная партия уже готова. Трубы мы отправим потенциальным заказчикам. Они все – в России", – сказал Евгений Цвет.

Теги: Мотовилихинские заводы, немагнитная сталь



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