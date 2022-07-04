В Челябинске в 2023 году построят велопешеходный вантовый мост

В Челябинске построят первый велопешеходный вантовый мост, который соединит жилые кварталы северо-запада с городским бором через реку Миасс. Соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и руководитель Промышленной группы "Конар" Валерий Бондаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Мост построят к сентябрю 2023 года. Он будет изготовлен на базе производственных мощностей "Конара".

Алексей Текслер рассказал, что мост будет спроектирован и построен за счет средств инвестора. Проект будет реализован в рамках городской стратегии по развитию велосипедной инфраструктуры.

"Это уникальный объект для всего региона. Он обсуждался еще с советских времен, чтобы у жителей северо-запада, самого большого района Челябинска, был доступ в городской бор", - подчеркнул губернатор.