В Москве асфальт провалился под "ГАЗелью" на дороге – пять человек пострадали

На улице Каховка, 37 на юго-западе Москвы грузопассажирская "ГАЗель" провалилась в огромную яму, образовавшуюся из-за обвала грунта прямо посреди проезжей части.

"В результате происшествия пострадали пять пассажиров автомобиля "ГАЗель", которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Водитель не пострадал. Движение в центр ограничено по двум крайним правым полосам", - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.