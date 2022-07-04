ФАС выдала предупреждение Google за навязывание невыгодных условий договоров

ФАС России сообщила, что выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договоров.

Как говорится в сообщении ведомства, Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ФАС сможет возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В феврале ФАС обвинила Google в нарушении законодательства. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Также ФАС анонсировала административное расследование, в ходе которого будет определен размер штрафа для Google.