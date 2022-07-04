04 Июля 2022
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Общество В России
Логотип Google (2021) | Фото: google.com

ФАС выдала предупреждение Google за навязывание невыгодных условий договоров

ФАС России сообщила, что выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договоров.

Как говорится в сообщении ведомства, Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ФАС сможет возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В феврале ФАС обвинила Google в нарушении законодательства. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Также ФАС анонсировала административное расследование, в ходе которого будет определен размер штрафа для Google.

Теги: ФАС, Google



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