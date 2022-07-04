04 Июля 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2022) | Фото: Накануне.RU

Югра расширяет сотрудничество с Арменией

На "Иннопроме" представители Югры подписали соглашение о сотрудничестве с Арменией. В разговоре с Накануне.RU глава автономии Наталья Комарова привела детали документа.

"Речь идёт о документе, подписанном институтами развития. Они подписали базовое соглашение о сотрудничестве с Арменией в отраслях, которые заинтересуют обе стороны. Есть опыт внешнеэкономических связей. Несильно дорогой – торговый баланс за прошлый год составил $5 млрд", – сказала Наталья Комарова.

Югра поставляет в Армению нефть и нефтепродукты, из Армении в округ идут фрукты и овощи.

"Стараемся привлекать для работы институты развития, чтобы активизировать экономическую деятельность в новых направлениях", – уточнила губернатор.

Наталья Комарова(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Югра, Иннопром



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