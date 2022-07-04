04 Июля 2022
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Последствия обстрелов в Головчино (Грайворонский район Белгородской области) (2022) | Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

"Пора перековать мечи на орала": митрополит Белгородский призвал к миру после ночного обстрела Белгорода

Митрополит Белгородский Иоанн обратился к пастве с пацифистской проповедью, в которой вспомнил слова Священного Писания и призвал "перековать мечи на орала".

"Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако, никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет (Мф. 24:36-39). Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома", - говорится в обращении Митрополита, опубликованном на сайте местной епархии.

"Пора, по слову Священного Писания, "перековать мечи на орала" (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле", - добавил высокопоставленный священник.

В результате удара по Белгороду погибли три человека, информацию подтвердили в руководстве региона и Минобороны РФ.

Теги: митрополит иоанн, белгород, ракетный удар, обстрел, рпц



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