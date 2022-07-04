"Ноябрьскнефтегаз" улучшает логистику с помощью отечественных вездеходов-амфибий

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" пополнил транспортный парк вездеходами повышенной проходимости "Шерп Макс" отечественного производства. Два снегоболотохода доставили в Ноябрьск из Санкт-Петербурга.

Новую технику планируют использовать на труднодоступных активах, в паводковый и зимний периоды, сообщили Накануне.RU на предприятии. С ее помощью "Ноябрьскнефтегаз" будет осуществлять контроль целостности трубопроводного парка, подвоз оборудования и материалов для оперативного ремонта.

Вездеходы-амфибии способны перемещаться по любой поверхности: снегу, болотам, камням, льду и воде, преодолевать крутые подъемы (до 400). Максимальная скорость внедорожников в груженом состоянии составляет 40 км/ч по суше и 6 км/ч в воде. Шины сверхнизкого давления оказывают минимальное воздействие на грунт и не повреждают травяной покров.

"Поставка снегоболотоходов "Шерп" – одна из составляющих реализации масштабной программы целостности и надежности трубопроводного парка. В 2022 году мы запланировали ремонт и обновление свыше 260 километров трубопроводов. В сложном климате Крайнего Севера современные российские вездеходы помогут нам повысить безопасность промышленных объектов и улучшат логистику на труднодоступных, практически автономных промыслах", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

В ближайшее время в распоряжение ноябрьских нефтяников также поступит мощный снегоболотоход «Шерп 10» с прицепом и большей грузоподъемностью. Благодаря ему "Ноябрьскнефтегаз" даже в условиях бездорожья и нелетную погоду сможет отправлять грузы на Отдаленную группу месторождений, объединяющую в единый кластер Равнинное, Холмогорское, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения. Это, в свою очередь, значительно повысит экономическую эффективность снабжения удаленных промыслов.