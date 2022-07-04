04 Июля 2022
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Общество В бывшем СССР
(2005) | Фото: AP

В ходе массовых беспорядков в Каракалпакии погибли 18 человек

18 человек погибли в ходе беспорядков в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан. Пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

По данным Национальной гвардии Узбекистана, были задержаны 516 человек, передает "Интерфакс".

Напомним, 1-2 июля в Каракалпакии - автономной республике Узбекистана - прошли беспорядки из-за возможного изменения ее статуса. Сегодня стало известно, что парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

Теги: узбекистан, беспорядки, каракалпакия



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