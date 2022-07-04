Папа Римский собирается приехать в Москву и Киев

Папа Римский Франциск опроверг сообщения о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем, а также заявил, что собирается поехать в Киев и Москву почти сразу после того, как в июле посетит Канаду.

85-летний понтифик также опроверг слухи о том, что у него рак: "Врачи ничего мне об этом не говорили". Он добавил, что когда-нибудь он может уйти в отставку, если здоровье не позволит ему управлять церковью.

Говоря о ситуации на Украине, Франциск отметил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Петро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были контакты о возможной поездке в Москву, передает Reuters.

Примечательно, что несколько месяцев назад Франциск заявил, что сейчас неподходящее время для поездок в Москву.