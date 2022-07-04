Минпромторг представил рейтинг реализации промполитики. В топ-10 попал лишь один регион УрФО

На "Иннопроме" под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова представили результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2021 г. Эксперты отметили, что общая задача правительства и законодателей – создание условий для промышленного рывка вперёд. Лидером рейтинга стала республика Башкортостан, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс проводился в несколько этапов. На первом этапе лидировала Ленинградская область. В правительстве региона отметили, что разными мерами прямой поддержки охвачена продукция на 100 млрд руб. Индекс промышленного производства в области вырос в 2021 г. на 8%. Лидером второго этапа "Цифровая трансформация регионов" стала Москва.

Лидером третьего блока, в котором исследовали взаимодействие с Минпромторгом, стали Татарстан, Московская область и Ставропольский край. Заместитель премьер-министра Татарстана заявил, что эти показатели заслужил его предшественник. Лидером четвёртого блока "Нормативно-правовая база региона" стал Санкт-Петербург.

Лидером пятого блока, связанного с промышленным туризмом и молодёжной политикой, стала Башкирия. Она же по итогам всего рейтинга и стала победителем.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что благодарен такой оценке.

"Мы старались просто пользоваться тем широким инструментарием, что нам давало министерство: индустриальные парки, технопарки. Подведение итогов этого года, которое состоится в 2023-ем, будет иметь особое значение. В условиях санкционного давления надо будет проявлять большую изобретательность при решении проблем. Те управленческие команды, которые смогут это сделать, выйдя в конце года с высокими показателями индекса промышленного производства и инвестиционной привлекательности, в следующем году победят. Мы хотим быть среди этих команд", - сказал Радий Хабиров.

Денис Мантуров отметил, что основой достижения Башкортостаном такого результата является управленческая команда профессионалов.

Добавим, что в топ-10 рейтинга попал лишь один регион УрФО - Челябинская область. Средний Урал покинул первую десятку, переместившись на 15 место. Больше регионов УрФО в топ-20 нет.