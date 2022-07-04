Более 3,3 млрд рублей получит Копейск на реконструкцию водовода и канализационного коллектора

Копейск получит 3,3 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения. Средства выделены по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также из областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На эти средства до 2025 году будет реконструирован сосновский водовод протяженностью 24,5 км, а также будет построена подкачная насосная станция. Как отметили в администрации Копейска, это позволит кардинально решить проблему с давлением воды.

Также будет проведена реконструкция главного канализационного коллектора протяженностью 5,9 км и очистных сооружений на озере Курлады.