Сбер представил на "Иннопроме" робота-дезинфектора

Робот, предназначенный для дезинфекции помещений с помощью промышленных ультрафилолетовых ламп, представлен на стенде Сбера на "Иннопроме" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Робот способен сам заезжать в помещение, строить маршрут и самостоятельно проводить дезинфекциию.

"Это могут быть любые помещения, фитнесс-залы, столовые. Это могут быть поликлиники, частные или государственные. Мы такого робота уже внедрили в офисах Сбера, провели "пилот" в государственной и частной клиниках Москвы. Сейчас получаем на него регистрационное удостоверение как медицинское изделие, что позволит использовать этого робота в медицинских учреждениях", - рассказали представители Сбера.

Эта разработка российская, но комплектующие используются зарубежные.

"Разработка российская. Сейчас комплектующие используются все-таки зарубежные - это камера, радары. Производство, система навигации - это отечественная разработка. Корпуса, рамы производятся компанией "Специальные технологии контроля". Эффект от дезинфекции подтверждён санитарно-эпидемиологической станцией. Робот эффективен против вирусов и бактерий. Дезинфекция проводится как и воздуха, так и поверхности. Потому что основное - это передача через поверхности: дверные ручки, столы и тд. В прошлом году Роспатент включил нашего робота-дезинфектора в топ-3 главных изобретений 2021 года", - рассказал начальник управления робототехники СТК Алексей Степанов.

Стоимость инновационного изобретения составляет чуть больше миллиона рублей. Внедрение робота будет проводиться не только в Москве, но и в регионах.

На стенде также представлен робот-курьер.