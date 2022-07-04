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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" заключил новый контракт с Анатолием Голышевым

ХК "Автомобилист" официально объявил о заключении нового одностороннего контракта с 27-летним нападающим Анатолием Голышевым.

Воспитанник уральского клуба продолжит играть в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В составе "Автомобилиста" в КХЛ Голышев выступает с 2013 года. Нападающий является лучшим бомбардиром клуба в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 409 сыгранных матчей и 222 набранных очка – 110 голов и 112 результативных передач.

Напомним, прошлый сезон форвард начинал в системе американского "Нью-Йорк Айлендерс". В декабре он вернулся в Россию и заключил контракт с уральской командой. Одностороннее соглашение игрока с "Автомобилистом" было рассчитано до конца сезона.

Теги: Голышев, Автомобилист, контракт



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