Путевки в Турцию подорожали на 50% из-за роста цен на авиаперевозки

Туры в Турцию резко подорожали из-за роста цен на авиаперевозки и ослабления курса лиры к американскому доллару. По сравнению год к году, путешествия стали дороже на 50%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей отрасли.

Как следует из данных Level.Travel, цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тысяч до 172 тысяч рублей.

По данным туроператора Tez Tour, цены в 2022 году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с прошлым летом.

По словам экспертов, рост цен на путевки обусловлен выросшими ценами на перелеты. Они составляют 50-70% стоимости турпакета. Из-за ограничений, наложенных на российские авиакомпании, перелет вместо трех занимает пять часов.

Ранее сообщалось, что число рейсов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines предложили увеличить. Соответствующие обращения в кабмин РФ, Минтранс и Совет по правам человека направили российский союз туриндустрии и общественный совет при Ростуризме.

Также сообщалось, что специально для туристов из РФ в Анталье (Турция) будет создана вторая авиакомпания, отправляющая граждан России на средиземноморские курорты.