04 Июля 2022
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Происшествия Сибирский ФО
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

В Тыве ФСБ и СКР разоблачили ячейку А.У.Е.*

ФСБ и Следственный комитет разоблачили в Тыве деятельность ячейки сообщества А.У.Е.* (*экстремистская организация, запрещена в РФ). Был задержан лидер сообщества и 14 участников, часть из них уже находились в тюрьме, передает "Коммерсант".

Задержанных (в зависимости от их места в иерархии ячейки) обвиняют в организации экстремистской деятельности, финансировании экстремистской деятельности, занятии высшего положения в преступной иерархии. ФСБ заявила, что собрала "неопровержимую доказательную базу" участия подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В силовых ведомствах не стали сообщать подробности операции и материалов дела. В СКР заявили, что участники ячейки "пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", а также завлекали в состав сообщества новых членов, собирали деньги "для пополнения преступных касс", поставляли осужденным запрещенные предметы и вещества.

Теги: фсб, скр, а.у.е, экстремизм



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