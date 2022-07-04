Уральский "гусар-пиарщик" решил не обжаловать свой штраф за "дискредитацию ВС"

Уральский пиарщик, председатель движения "За возрождение гусарства" Ярослав Ширшиков, осужденный за "дискредитацию Вооруженных сил", не намерен обжаловать назначенный ему штраф.

Напомним, 10 июня Ширшиков заявил, что задержан правоохранителями. По данным "гусара", к нему домой приходили сотрудники центра "Э", а причиной этого, по мнению уральца, стала его "публичная антивоенная позиция". В итоге на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

1 июля в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, где "гусару-пиарщику" вынесли наказание. Ширшиков был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Как написал сегодня Ярослав в своем Telegram-канале "Гусарская бравада", он принял решение не подавать апелляцию в Свердловский областной суд и собирается заплатить штраф. Ширшиков попросил помощи у своих подписчиков и объявил сбор средств, которыми он намерен расплатиться.

Напомним, ранее уралец заявлял, что со своим нарушением он категорически не согласен.