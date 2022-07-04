Уральский "гусар-пиарщик" решил не обжаловать свой штраф за "дискредитацию ВС"

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
Ярослав Ширшиков (2020) | Фото: facebook.com / Ярослав Ширшиков

Уральский "гусар-пиарщик" решил не обжаловать свой штраф за "дискредитацию ВС"

Уральский пиарщик, председатель движения "За возрождение гусарства" Ярослав Ширшиков, осужденный за "дискредитацию Вооруженных сил", не намерен обжаловать назначенный ему штраф.
Читайте также:

Напомним, 10 июня Ширшиков заявил, что задержан правоохранителями. По данным "гусара", к нему домой приходили сотрудники центра "Э", а причиной этого, по мнению уральца, стала его "публичная антивоенная позиция". В итоге на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

1 июля в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, где "гусару-пиарщику" вынесли наказание. Ширшиков был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Как написал сегодня Ярослав в своем Telegram-канале "Гусарская бравада", он принял решение не подавать апелляцию в Свердловский областной суд и собирается заплатить штраф. Ширшиков попросил помощи у своих подписчиков и объявил сбор средств, которыми он намерен расплатиться.

Напомним, ранее уралец заявлял, что со своим нарушением он категорически не согласен.

Теги: гусар, штраф, сбор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2022 10:10 Мск Уральского "гусара-пиарщика" оштрафовали за "дискредитацию ВС"
Ранее 10.06.2022 10:51 Мск Уральскому "гусару-пиарщику" вменили "дискредитацию ВС". Он с этим не согласен
Ранее 10.06.2022 08:10 Мск Екатеринбургский "гусар-пиарщик" заявил о своем задержании


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Купить по выгодной цене tp link tl wr842n обвал цен на складе мвидео!