04 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция в Турции достигла 78,62%

Инфляция в Турции в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2022 года достигла 78,62%, в июне она прибавила 4,95%, сообщил в понедельник Турецкий статистический институт (TurkStat).

Инфляция по итогам полугодия оказалась ниже, чем прогнозировали экономисты (они прочили Турции рост инфляции до 80%), передает Bloomberg. При этом месяцем ранее годовая инфляция в стране уже превысила 24-летний максимум в 73,5%. Несмотря на это, сейчас аналитики видят тренд на некоторое замедление инфляции.

Власти Турции перешли к попыткам удержать инфляцию повышением минимальной заработной платы в стране сразу на 30%: с 1июля она установлена на уровне 5,5 тыс. турецких лир (около $330 в месяц). В январе этот показатель уже повышали на 50%. Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган не устает повторять, что инфляция сейчас является проблемой не только его страны, но и всего мира, впрочем, далеко не везде, все же, рост цен достигает таких размахов.

Российские монетарные власти каждый раз приводят пример турецкой инфляции, когда им предлагают активнее снижать ключевую ставку. По мнению ЦБ, Минфина и Минэкономразвития, турецкие власти не смогли обуздать инфляцию кардинальным снижением ставки рефинансирования, а только разогнали ее.  

Теги: инфляция, турция, ключевая ставка



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