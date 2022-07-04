04 Июля 2022
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Общество В России
Первый канал, Марина Овсянникова, Екатерина Андреева (2022) | Фото: Первый канал

Экс-редактор Первого канала Овсянникова объявила о возвращении в Россию

Бывший редактор "Первого канала" Мария Овсянникова, прославившаяся своим "антивоенным" перфомансом, объявила о возвращении в Россию.

"Я вынуждено лечу в Россию <…> К сожалению, это мой единственный шанс увидеть детей и повлиять на их будущее", - сообщила Овсянникова в своей социальной сети.

По ее словам, бывший муж подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве.

Овсянникова допустила, что по прибытии в аэропорт ее могут задержать, однако пообещала "не прятаться и молчать".

Напомним, 14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме. 15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение. Отмечалось, что "административка" была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

Овсянникова после скандала покинула Россию и получила место в немецкой газете Die Welt. 3 июля журналистка заявила о завершении трехмесячного контракта с изданием.

Теги: Овсянникова, Первый канал, Россия



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