04 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

Директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ останется под арестом

Задержанный директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов не сумел обжаловать свой арест.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге. Его обвиняют в мошенничестве. После этого Верх-Исетский районный суд вынес решение о мере пресечения для главы института. Евгений Шурманов арестован и будет находиться в СИЗО до 8 августа этого года. После этого мужчина был взят под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Шурманова подали апелляцию на решение районного суда. В ходе сегодняшнего заседания были заслушаны выступления самого обвиняемого и его защитников. Также свое слово сказал и прокурор, просивший оставить постановление без изменения.

В результате суд апелляционной инстанции оставил постановление Верх-Исетского райсуда в силе. Шурманов продолжит отбывать арест в СИЗО.

Напомним, ранее Евгений Шурманов вызвал на бой Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, обвинившего его в получении своих званий нечестными путями. Боец этот вызов принял, но поединок не состоялся.

Теги: Шурманов, арест, облсуд



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