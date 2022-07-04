Еще одного тюменца осудили на пять лет за смерть трех человек от суррогатного алкоголя

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Еще одного тюменца осудили на пять лет за смерть трех человек от суррогатного алкоголя

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о смерти трех человек, отравившихся метиловым спиртом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Суд признал виновным 59-летнего местного жителя. Его осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, с 31 декабря по 11 января тюменец приобрел 80 бутылок немаркированной водки "Царская охота". Алкоголь он хранил в своем автомобиле "ВАЗ 21150". Продукция, объемом 0,5 литра, содержала в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни. Позднее контрафактный алкоголь в магазине "Продукты" по ул. Рижская, купили трое жителей Тюмени и скончались от отравления.

"Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере 1 524 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее 4,5 года лишения свободы получил подельник осужденного - мужчина 1975 года рождения. Он вместе с 59-летним местным жителем продавал контрафакт.

Теги: суррогат, Тюмень, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2022 14:36 Мск Жителю Тюмени дали 4,5 года колонии за смерть трех человек от суррогата
Ранее 24.06.2022 11:20 Мск В Югре под суд пойдут предприниматель и три продавщицы за торговлю водкой, от которой умерли девять человек
Ранее 18.05.2022 12:56 Мск В Тюмени первый фигурант по делу о смертельном отравлении "паленой" водкой получил реальный срок
Ранее 15.03.2022 14:33 Мск Еще один тюменец предстанет перед судом по делу об отравлении "паленой" водкой
Ранее 11.03.2022 10:40 Мск Суд продлил арест тюменцам, причастным к отравлению суррогатным алкоголем
Ранее 11.01.2022 18:55 Мск Суд на два месяца арестовал пятерых фигурантов дела о массовом отравлении суррогатом в Тюмени
Ранее 11.01.2022 15:58 Мск В Тюмени продолжились аресты по делу об отравлении "палёным" алкоголем
Ранее 10.01.2022 12:59 Мск В Тюмени под стражу отправили продавца "паленой" водки
Ранее 10.01.2022 11:51 Мск Число задержанных по делу об отравлении тюменцев "паленой" водкой выросло до 10
Ранее 09.01.2022 10:01 Мск Дело об отравлении суррогатом в Тюмени взято на контроль в центральном аппарате СК
Ранее 08.01.2022 17:57 Мск В Тюмени люди массово отравились метиловым спиртом


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети