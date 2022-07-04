Еще одного тюменца осудили на пять лет за смерть трех человек от суррогатного алкоголя

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о смерти трех человек, отравившихся метиловым спиртом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Суд признал виновным 59-летнего местного жителя. Его осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, с 31 декабря по 11 января тюменец приобрел 80 бутылок немаркированной водки "Царская охота". Алкоголь он хранил в своем автомобиле "ВАЗ 21150". Продукция, объемом 0,5 литра, содержала в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни. Позднее контрафактный алкоголь в магазине "Продукты" по ул. Рижская, купили трое жителей Тюмени и скончались от отравления.

"Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере 1 524 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее 4,5 года лишения свободы получил подельник осужденного - мужчина 1975 года рождения. Он вместе с 59-летним местным жителем продавал контрафакт.