04 Июля 2022
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ураган курганская область (2007) | Фото: мчс курганской области

В Якутии из-за ураганного ветра на спортивных соревнованиях пострадали 18 человек

В Якутской области из-за ураганного ветра обрушились декорации и оборудование на площадке Спортивных игр народов Республики Саха. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

ЧП произошло в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса Якутии.

"Дал поручение Правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению  последствий природного бедствия", - написал Николаев.

На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как ветер срывает шатры, ларьки, мультимедийный экран, двигает машины.

Теги: якутия, ураган, пострадавшие



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