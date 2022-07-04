В Якутии из-за ураганного ветра на спортивных соревнованиях пострадали 18 человек

В Якутской области из-за ураганного ветра обрушились декорации и оборудование на площадке Спортивных игр народов Республики Саха. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

ЧП произошло в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса Якутии.

"Дал поручение Правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия", - написал Николаев.

На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как ветер срывает шатры, ларьки, мультимедийный экран, двигает машины.