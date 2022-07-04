Минеральные удобрения в России могут подорожать на 19%

Российские производители минеральный удобрений начали поднимать цены. Обновленные прайс-листы таких компаний как "Еврохим", "Уралхим", "Акрон" и "Азот" начали меняться – в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы, пишут "Ведомости".

Так, максимальные цены на селитру вырастут с 1 декабря почти на 10% и еще на 8,6% с 1 декабря. Предельная цена на другие удобрения с 1 июня выросла почти на 5% и на столько же может увеличиться с 1 сентября, с 1 декабря – еще на 8,4%.

Напомним, в начале июня этого года на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко шла речь о продлении сдерживания роста цен на минеральные удобрения до 31 мая 2023 года. Минсельхозу и Минобрнауки России к 20 июля было поручено разработать меры стимулирования увеличения объёмов минеральных удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры, до научно обоснованных значений.