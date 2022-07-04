Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Кроме того, для прилетающих в РФ граждан Белоруссии отменяется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Для граждан остальных стран это требование сохраняется.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.