04 Июля 2022
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Общество В России
(2020) | Фото: Газпром нефть

Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Кроме того, для прилетающих в РФ граждан Белоруссии отменяется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Для граждан остальных стран это требование сохраняется.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.

Теги: россиян, пересечение границы, ограничения, коронавирус



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