Апелляция на приговор хакерам из Lurk поступила в Свердловский облсуд

В Свердловский областной суд поступила апелляция на приговор по громкому делу хакерской группировки Lurk.

Напомним, в середине февраля Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группе программистов, которых обвиняли в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Соединенных Штатов. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Всего на скамье подсудимых оказались более 20 человек. Самый суровый приговор получил Козловский, которого суд признал организатором группы Lurk. Ему было назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

В минувшую пятницу апелляция на приговор фигурантам громкого дела поступила в Свердловский областной суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, ее подал 21 человек, в том числе Козловский. Жалобу будет рассматривать судья Елена Жолудева. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что сразу после оглашения приговора Константин Козловский выступал с обращением.