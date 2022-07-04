Производители попросили исключить косметику и бытовую химию из параллельного импорта

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Как пишут "Известия", соответствующее письмо было направлено в Минпромторг.

Также предлагается исключить из данного списка парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе.

Отмечается, что иностранные компании в данных сферах продолжают производство этих товаров в России либо самостоятельно поставляют их по прямому импорту. Это значит, что теперь они сталкиваются с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран.

В письме указаны такие бренды, как Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", Domestos, Vanish, Nescafe и другие.

В начале мая Минпромторг России опубликовал список импортных товаров, разрешенных для так называемого параллельного импорта в РФ (производитель прямые поставки запретил, но товары можно ввести через третьи страны). В обширный список вошли самые разные категории – от промышленного оборудования для игровых приставок. Всего в перечне 96 групп товаров. Самые обширные категории – различная техника и электроника.