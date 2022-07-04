Россиянин погиб во время нападения на торговый центр в Копенгагене

47-летний россиянин и двое 17-летних подростков-датчан стали жертвами нападения вооруженного мужчины на торговый центр в Копенгагене. Еще три человека ранены, они находятся в критическом состоянии, сообщил начальник полиции города Серен Томассен.

Нападение произошло в одном из крупнейших торговых центров Даннии – ТЦ Field's на юге Копенгагена. 22-летний нападавший задержан, его мотивы пока не известны. Томассен заявил, что террористический акт пока не исключен. У преступника изъяли винтовку и патроны. Полиция заявляет, что нападавший является "этническим датчанином". В понедельник он будет допрошен в суде.