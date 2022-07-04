Тюменским инвесторам будут сдавать участки за рубль

04 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Тюменским инвесторам будут сдавать участки за рубль

Инвесторы, которые реализуют в Тюменской области крупные проекты, смогут арендовать земельный участок за один рубль, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Соответствующие изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По договорам аренды земельных участков, заключенным в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном одному рублю за один земельный участок, на срок один год", - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в регионе принят ряд мер поддержки бизнеса. Ранее губернатор сообщил, что уже в июле в области будут выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта.

Для развития в условиях санкций, по мнению Моора, нужно начинающих предпринимателей освободить на пять лет от всех проверок. Контролирующие органы могут выступать в роли консультантов.

"Большой потенциал для развития экономики есть не только в областной столице, но и муниципалитетах региона. Проект "Капитаны бизнеса" это доказал. Наша цель – сделать так, чтобы в каждом небольшом городе или райцентре у всех, в том числе у молодежи, была возможность открыть свое дело и получить доступ ко всем мерам поддержки, которые мы предлагаем в Тюменской области", - сообщил губернатор во время Дня предпринимателя.


Теги: участки, рубль, аренда, инвесторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети