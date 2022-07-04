Тюменским инвесторам будут сдавать участки за рубль

Инвесторы, которые реализуют в Тюменской области крупные проекты, смогут арендовать земельный участок за один рубль, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Соответствующие изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По договорам аренды земельных участков, заключенным в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном одному рублю за один земельный участок, на срок один год", - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в регионе принят ряд мер поддержки бизнеса. Ранее губернатор сообщил, что уже в июле в области будут выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта.

Для развития в условиях санкций, по мнению Моора, нужно начинающих предпринимателей освободить на пять лет от всех проверок. Контролирующие органы могут выступать в роли консультантов.

"Большой потенциал для развития экономики есть не только в областной столице, но и муниципалитетах региона. Проект "Капитаны бизнеса" это доказал. Наша цель – сделать так, чтобы в каждом небольшом городе или райцентре у всех, в том числе у молодежи, была возможность открыть свое дело и получить доступ ко всем мерам поддержки, которые мы предлагаем в Тюменской области", - сообщил губернатор во время Дня предпринимателя.



