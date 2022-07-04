Казахстан представил на "Иннопроме" "Бэтмобиль", напечатанный на 3D-принтере

На международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Казахстан представил "Бэтмобиль", части которого были напечатаны на 3D-принтере. Интересно, что разработкой занималась не какая-то крупная компания, а молодой изобретатель Евгений Бондаренко, передает корреспондент Накануне.RU.

За основу модели Евгений взял фильм "Бэтмен: Начало" 2005 года. В машине не предусмотрены подушки безопасности, но, несмотря на это, машина на ходу. Сейчас она хранится в гараже у Евгения, поскольку по городу на ней ездить запрещено.

Как рассказал изобретатель, в перспективе он планирует сдавать "Бэтмобиль" в аренду для фотосессий, съемок клипов и фильмов, однако пока, несмотря на обилие предложений, все желающие получают отказ.

При этом к Евгению может обратиться любой желающий за собственным "Бэтмобилем". Правда, за машину предстоит отдать 400 тыс. долларов и подождать несколько лет - на создание авто изобретателю потребовалось более трех лет и 20-30 специалистов.

Теперь Бондаренко мечтает стать новым Илоном Маском, по его мнению, после такой работы он способен построить и ракету для запуска в космос.